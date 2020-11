Американцы создали «укол» от лишнего веса

Главное: Создана инъекция, которая снижает вес. Ее разработали в США.

Детали: Исследователи из США создали инъекцию, которая способна «сжигать» лишний вес. Об этом пишет издание Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Отмечается, что ученые сотворили специфическое антитело, всего один укол которого улучшает метаболизм и позволяет снизить вес.

Эксперты говорят: «Факторы роста фибробластов (или FGF) – это многофункциональные белки, которые играют ключевую роль в процессах пролиферации и дифференцировки широкого спектра клеток и тканей. Гормон FGF21, который вырабатывается в клетках жировой ткани и поджелудочной железе, регулирует обмен веществ, расход энергии и пищевое поведение».

В итоге американцы решили взять для борьбы с ожирением антитело длительного действия BFKB8488A.

Они сообщают: «FGF21 контролирует метаболический гомеостаз органов через комплексы рецептора FGFR1/KLB».

Опыты проходили на макаках-крабоедах и людях.

Ученые уверяют: «Антитело BFKB8488A имитирует эффект воздействия FGF21 и активирует данный рецептор, то есть работает как агонист».

Выяснилось следующее: «Однократная подкожная инъекция BFKB8488A приводит к улучшению метаболизма, которое длится до шестидесяти дней. При стандартизированном рационе калорийно сбалансированной пищи у участников, получивших антитело, за период исследования авторы зафиксировали снижение веса на 1,20 килограмма по сравнению с 0,28 килограмма в группе плацебо».

В публикации сказано: «Люди замечали отторжение сладкой пищи, через неделю после инъекции у них улучшились кардиометаболические параметры, упало потребление углеводов, достигнув минимального значения (50% от первоначального уровня) между 15 и 22 днями».

Информируется: «Для выработки более определенных рекомендаций необходимо продолжать клинические испытания, но уже сейчас ясно, что антитело BFKB8488A способно корректировать метаболическую дисфункцию у людей с ожирением и изменять их пищевое поведение».

