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Новости > Синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные

Синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные

Агата Кловская
03.11.20 12:00
203
Синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные

Главное: В выходные по Украине будет сухо. Немного потеплеет.

Детали: Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные, 7-8 ноября. В Гидрометцентре обещают, что по всей территории страны будет сухо.

Должно немного потеплеть: днем воздух прогреется до плюс 8-13, а ночью будет 3-8 тепла.

В Киеве дожди не прогнозируются: днем будет 8-10 тепла, а ночью плюс 4-6.

Карта погоды:

Карта погоды

В тему: 2 ноября 2020 года мы писали, что синоптики предупредили украинцев о надвигающейся снежной буре.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

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