Синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные

Главное: В выходные по Украине будет сухо. Немного потеплеет.

Детали: Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные, 7-8 ноября. В Гидрометцентре обещают, что по всей территории страны будет сухо.

Должно немного потеплеть: днем воздух прогреется до плюс 8-13, а ночью будет 3-8 тепла.

В Киеве дожди не прогнозируются: днем будет 8-10 тепла, а ночью плюс 4-6.

Карта погоды:

В тему: 2 ноября 2020 года мы писали, что синоптики предупредили украинцев о надвигающейся снежной буре.