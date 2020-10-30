Еще один мэр скончался от коронавируса, не дождавшись результата выборов

Главное: Мэр Новгорода-Северского Черниговской области Олег Бондаренко умер от осложнений заболевания коронавирусом. По результатам прошедших выборов, он одержал повторную победу.

На Детали: Городской голова Новгорода-Северского в Черниговской области умер от двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусной болезнью COVID-19. Как сообщает «Суспильне» со ссылкой на главного врача областной больницы Андрея Жиденко, его госпитализировали в ночь на среду, 28 октября, в тяжелом состоянии. В тот же день его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

При этом у него были поражены 80% легких.

На следующий день он скончался.

Олег Бондаренко возглави Новгород-Северский в 2015 году. По предварительным данным, на прошедших 25 октября местных выборах его переизбрали на второй срок от партии "Родной дом".

В тему: 28 октября 2020 года от коронавирусной болезни COVID-19 умер городской голова Борисполя Анатолий Федорчук. По предварительным данным, на выборах 25 октября он одержал убедительную победу на выборах главы местной территориальной громады.