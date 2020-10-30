Американцы поведали о страшном вреде сахара

Главное: Чем вреден сахар? Пояснили ученые.

Детали: Ученые из Юго-западного медицинского центра Техасского университета в Далласе поведали о вреде сахара. Их цитирует издание Science Translational Medicine.

Опыты прошли на мышах.

Исследователи говорят: «Пища с высоким содержанием сахара вызывает нарушение микробиома кишечника».

Они подчеркивают: «Животные, которым давали продукты с высоким содержанием сахара оказались более восприимчивы к индуцированному воспалению толстой кишки, чем мыши, получавшие обычную диету».

Отмечается также: «Воспалительные процессы в кишечнике мышей начались уже через три дня, после того, как они начали получать пищу с высоким содержанием сахара».

Ученые подчеркивают: «Сахар меняет состав микробиома кишечника, в первую очередь за счет поддержки бактерий Akkermansia muciniphila, которые разлагают муницы – высокомолекулярные гликопротеины, главный компонент слизи, продуцируемой эпителиальными клетками кишечника».

Также они говорят: «Увеличение количества Akkermansia muciniphila привело к разрушению защитного слоя слизи, выстилающего внутренние стенки кишечника, что позволило другим бактериям проникнуть в слизистую оболочку, что вызвало воспаление толстой кишки».

Специалисты напоминают: «В кишечнике пациентов с язвенным колитом, как правило, всегда обнаруживают активные ферменты, разлагающие слизь».

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