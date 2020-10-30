Пожарный из Днепра за деньги сжег три автомобиля

Главное: В Одессе пожарный вместе с двумя сообщниками поджигали автомобили под заказ.

Детали: В Одессе задержан сотрудник одного из подразделений Главного Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, который вместе с двумя сообщниками с декабря 2019 по апрель 2020 поджог три элитных автомобиля в центре Одессы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, в результате пожаров автомобили были полностью уничтожены.

Общие убытки владельцев составили более 1 млн гривен.

Как утверждается, за свои преступления он получал деньги от заказчиков. При этом не указывается, кто был заказчиками, и каковы были их мотивы.

Сейчас спасателю объявили подозрение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Его сообщников уже арестовали.

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