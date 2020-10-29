По данным ученых, вторая волна эпидемии коронавируса в Европе связана с мутацией

Главное: Как выяснили ученые, вторая волна пандемии в Европе может быть связана с мутацией коронавируса среди испанских сельскохозяйственных рабочих.

Детали: Вторая волна коронавируса связана с новым видом коронавируса под названием 20A.EU1. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования группы ученых из Швейцарии и Испании, впервые он был выявлен у сельскохозяйственных рабочих летом 2020 года и впоследствии распространился по большей части Западной Европы вместе с людьми, которые возвращались из отпусков в Испании.

Как заявила Таня Штадлер из Высшей технической школы Цюриха, полученные за последнее время образцы вируса со всей Европы базируются именно на этом варианте коронавируса

При этом, по словам генетика Базельского университета Эммы Ходкрофт, 20A.EU1 не похож ни на одну известную ныне версию вируса SARS-CoV-2.

Ученые убеждены, что быстрое распространение 20A.EU1 показывает, что карантинные меры были недостаточными для сдерживания пандемии.

В тему: В апреле 2020 года ученые из индийского Национального института биомедицинской геномики выявили 10 мутаций коронавируса, причем один из них ‒ A2a ‒ почти заменил все остальные, став доминирующим в разных географических регионах.