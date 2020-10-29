За неделю ОРВИ в Украине заболели в 3 раза больше человек, чем COVID-19

Главное: Более 160 тыс. человек заболели острыми респираторными заболеваниями в Украине за последнюю неделю. Это более чем в 3 раза больше, чем аналогичный показатель заболеваемости COVID-19.

Детали: За прошедшую неделю ОРВИ в Украине заболели 163314 человек. Из них 34,9% — дети в возрасте до 17 лет. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, интенсивный показатель заболеваемости составляет 429,8 на 100 тыс. населения, что на 11% меньше эпидемического порога по Украине.

Отмечается, что на протяжении отчетной недели против гриппа вакцинировано 9055 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 11605 человек. В стране не зарегистрировано циркуляции вирусов гриппа. Сообщений о летальных случаях за неделю не поступало.

Поданным Минздрава, с начала сезона по Украине интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 3,9% больше аналогичного периода прошлого сезона; с 28 сентября по 25 октября 2020 г. переболело 1,6% населения страны; госпитализированы 1,4% больных, из них 3691 — ребенок в возрасте до 17 лет.

Отметим, что за тот же период количество выявленных случаев коронавирусным заболеванием COVID-19, по данным системы мониторинга СНБО, составило 44626 че.ловек.

В тему: На этой неделе в Украину завезли более полумиллиона доз вакцины от гриппа. Большая ее часть защищает людей от четырех штаммов гриппа.

Напомним: Возбудитель гриппа — это вирус, относящийся к семейству ортомиксовирусов, включает в себя три типа вирусов (типы A, B и C). Вирусы могут быстро мутировать в пределах своего типа (особенно типа A) и изменять структуру своих белков, за которые могут зацепиться защитные белки организма человека (антитела) и уничтожить вирус, что также затрудняет борьбу и меры профилактики против гриппа.

Ниже можно увидеть, как отличить грипп от других простудных заболеваний и что делать в случае, если вы заболели.