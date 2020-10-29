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Новости > Одесская епархия УПЦ направила более 28 тонн гуманитарной помощи и более 600 тыс грн погорельцам Луганщины

Одесская епархия УПЦ направила более 28 тонн гуманитарной помощи и более 600 тыс грн погорельцам Луганщины

Александра Кудрявцева
29.10.20 15:39
655
Одесская епархия УПЦ направила более 28 тонн гуманитарной помощи и более 600 тыс грн погорельцам Луганщины

Главное: Грузовые автомобили, заполненные вещами, продуктами питания и предметами первой необходимости отправила погорельцам в Луганскую область Одесская епархия Украинской Православной Церкви.

Детали: В ноябре было собрано более 28 тонн гуманитарной помощи и более 600 тысяч гривен финансовой помощи для пострадавших от лесных пожаров на Луганщине, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

«Постигшее Украину испытание призывает ее христолюбивый народ к покаянию и исправлению жизни, дает возможность раскрыть свои христианские добродетели, проявить милосердие и сострадание к нуждающимся», — отметил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, по благословению которого проходит акция.

Гуманитарный груз 28 октября отправили в Луганскую область в рамках программы #ДоброОбъединяет.

Финансовую помощь адресно распределят между пострадавшими жителями, которые из-за разрушительных пожаров оказались на пороге бедности.

В тему: В Одесской области на территории скита УПЦ открыли подстанцию экстренной медицинской помощи.

 
Тэги: благотворительность, новости православия, УПЦ

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