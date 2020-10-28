Инсайдер рассказал об уникальной особенности iPhone 13

Главное: О будущем iPhone 13 стало известно кое-что интересное. У него будет уникальная особенность.

Детали: Известный инсайдер Джон Проссер у себя в «Твиттере» поведал, каким будет iPhone 13 от компании Apple. Ожидается, что его выпустят осенью 2021 года.

Так, эксперт говорит, что iPhone 13 получит накопитель на 1 ТБ.

Отмечается, что текущее поколение «трубок», как и прошлое, получило максимальный объем накопителя в 512 ГБ, при этом он доступен только в Pro-версиях, тогда как модели 12 и 12 mini довольствуются лишь 256 ГБ, а базовые версии оснащены «памятью» всего лишь в 64 ГБ.

При этом новые смартфоны будут поддерживать видеозаписи в 8K (7680 х 4320 пикселей).

В тему: 22 октября 2020 года мы писали, что стало известно о гигантском недостатке iPhone 12 Pro.