Известный украинско-российский режиссер оказался в реанимации из-за коронавируса

Главное: Известный украинский и российский театральный режиссер Роман Виктюк оказался в реанимации после заражения коронавирусом.

Детали: Театральный режиссер Роман Виктюк попал в реанимацию после заражения коронавирусом. Как сообщает канал Baza в Telegram, в настоящее время 83-летний деятель находится в Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных в Москве.

Как утверждается, изначально его поместили в отделение второй терапии, однако затем состояние режиссера ухудшилось, и его перевели в реанимацию.

Справка: Роман Виктюк — советский, украинский и российский театральный режиссёр, педагог, телеведущий, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. Народный артист Украины (2006) и России (2009). Родился во Львове. Известен как постановщик спектаклей «Служанки» по пьесе Жана Жене и «М. Баттерфляй». Является сооснователем Фондa Мазоха во Львове.

Комментируя в 2014 году ситуацию на Донбассе, Виктюк призвал местных жителей выключить телевизоры, чтобы в тишине разобраться в происходящем, а также рекомендовал тем, кто не считает себя гражданином Украины, оставить страну в покое.

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