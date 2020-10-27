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Новости > Депутат Верховной Рады: Соглашение между Украиной и Турцией не несёт никакой опасности для Карабаха

Депутат Верховной Рады: Соглашение между Украиной и Турцией не несёт никакой опасности для Карабаха

Автор: «Фраза»
27.10.20 17:57
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Депутат Верховной Рады: Соглашение между Украиной и Турцией не несёт никакой опасности для Карабаха

«Что касается соглашения между Украиной и Турцией, то я могу с полной уверенностью сказать, что оно не несёт никакой опасности для Нагорного Карабаха», — об этом в комментарии AnalitikaUA.net заявил депутат от правящей партии «Слуга народа», Глава группы дружбы с Арменией в Парламенте Украины, Артем Дмитрук.

«Подготовку данного документа в Украине начали задолго до начала противостояний. Лично Президент Зеленский четко дал понять, что призывает обе стороны конфликта к деэскалации и полной остановке боевые действия, а также и то, что Украина не станет предоставлять военную помощь ни одной из сторон. Чьи-то фантазии на тему данного соглашения считаю необоснованными или такими, что разработаны нарочно для разжигания ненависти между Украиной и Арменией. А кому это выгодно? Догадаться, я думаю, несложно», — подчеркнул он, добавив, что желает скорейшего мира армянскому народу. «Пусть победят правда и справедливость!»

Ранее, на эту тему высказалась депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа», заместитель главы группы дружбы с Арменией Дарья Володина.

Депутат пожелала армянскому народу скорейшего мира. «Уверена, правда непременно восторжествует и искренне надеюсь, что дети Нагорного Карабаха уже очень скоро смогут уснуть под мелодии колыбельных своих матерей, а не под оглушительную канонаду».

Напомним, ранее украинские эксперты Олег Саакян и Максим Царенко уже обратились к теме военного соглашения с Турцией, подчеркнув, что оно не является союзническим, речь идет о прагматичном сотрудничестве.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина не будет оказывать военную помощь какой-либо стране, и призывает Азербайджан и Армению к деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе.

AnalitikaUA.net уже сообщал, что армяне Украины создали штаб для помощи Армении. Позже передавали новость, что в Ереване начал работу штаб Союза армян Украины во главе с Виленом Шатворяном.

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