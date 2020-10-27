Полсотни украинцев увезли с избирательных участков в больницы. Одного не успели

Главное: В ходе местных выборов 25 октября с избирательных участков в больницы забрали 50 человек. Еще один избиратель умер прямо на участке, не дождавшись «скорой».

Детали: 25 октября в Украине были зафиксированы 250 вызовов «скорой помощи» непосредственно на участки, где проводились местные выборы. Как сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире «Громадського радио», 50 человек были госпитализированы, а один человек умер из-за остановки сердца до приезда «скорой».

Чиновник отметил, что грубых нарушений во время работы участков не было, хотя не везде соблюдались все предписанные санитарные меры. Главным нарушением было неношение прозрачных щитков членами избиркомов и скопление людей на участках.

«В целом выборы прошли с соблюдением санитарных норм, прописанных в постановлении Кабмина. Грубых нарушений не было. Чаще всего нарушения на избирательных участках — это несоблюдение социальной дистанции и отсутствие щитков у членов избирательных комиссий», — отметил медик, выразив убеждение, что выборы не приведут к всплеску заболеваемости коронавирусом.

В тему: По официальным данным, в местных выборах, которые состоялись 25 октября по всей Украине, приняли участие 10,5 млн избирателей. Таким образом явка составила чуть менее 37%.