Илия Куса: Турецко-российские отношения в десятки раз превосходят связи Анкары и Киева

Сообщения о том, что подписание соглашения между Украиной и Турцией в сфере оборонки якобы являются антиармянским шагом и связаны с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха — это либо неправильное и крайне поверхностное понимание внешней политики Украины, либо умышленная провокация, вброшенная в СМИ для ухудшения армянско-украинских отношений. Об этом украинский эксперт-международник Илия Куса сказал в интервью AnalitikaUA.net.

По словам эксперта, соглашение, которое Украина подписала с Турцией, готовилось заранее, и не имеет никакого отношения к Карабаху или Армении.

«Само по себе сближение Турции и Украины — процесс логичный и закономерный, длится уже более 10 лет, и также никоим образом не связан с Арменией или Азербайджаном. Это банальный вопрос наличия некоторых общих интересов, и не более.

Если есть силы, которые считают, что любые договорённости с Турцией какой-либо страны — это обязательно враждебный по отношению к Еревану шаг, в таком случае, я рекомендую им обратить свой взгляд на ближайшего «союзника» Армении — Российскую Федерацию, у которой с Турцией имеются теснейшие отношения сразу в нескольких стратегических сферах: атомная энергетика (строительство АЭС «Аккую»), газовая инфраструктура («Турецкий поток»), ВПК (поставки вооружений и С-400), торговля (более $ 26 млрд.), региональная политика (Сирия и Ливия).

Турецко-российские отношения в десятки раз превосходят связи, существующие между Турцией и Украиной. Безусловно, турецкое влияние присутствует во многих странах региона, в конце концов, в этом и состоит суть их внешней политики последних 5 лет. В такой ситуации Армении необходимо пересмотреть свои подходы, Еревану лучше заняться улучшением собственной внешней политики и укреплением связей с общественностью через диаспору и посольства», — подчеркнул Куса.