Бывший депутат, приговоренный к 15 годам за убийство, возглавил громаду на Кировоградщине

Главное: По результатам местных выборов, бывший народный депутат Украины Виктор Лозинский, приговоренный к 15 годам лишения свободы за умышленное убийство, победил в качестве головы объединенной территориальной громады недалеко от места убийства.

Детали: Одиозный бывший депутат Виктор Лозинский выиграл выборы на пост руководителя Подвысоцкой ОТГ Голованевского района Кировоградской области. Как сообщает Цензор.НЕТ, он баллотировался как самовыдвиженец. Его главным конкурентом был кандидат от «Слуги народа» Сергей Балицкий, семья которого имеет агробизнес в регионе.

На данный момент происходит оформление протоколов.

Подвысоцкая ОТГ относится к Голованевскому району, где в 2009 году произошло нашумевшее убийство. При этом сам Лозинский накануне выборов дал интервью, в котором назвал себя директором агропредприятия и заявил, что добился справедливости и снял все судимости.

В тему: В июне 2009 года народный депутат от фракции БЮТ Виктор Лозинский застрелил из ружья жителя села Грушки Голованевского района Черкасской области Валерия Олийныка.

20 апреля 2011 года Днепровский суд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы.

1 марта Высший спецсуд сократил пребывание экс-нардепа Виктора Лозинского в тюрьме до 10 лет. Он изменил ему статью убийство на хулиганство, оставив статьи о нанесении травм средней и умышленные тяжкие телесные повреждения.

7 апреля 2016 года Лозинский вышел из тюрьмы по «закону Савченко».