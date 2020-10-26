Стала известна окончательная явка на прошедших местных выборах

Главное: В местных выборах, которые состоялись 25 октября по всей Украине, приняли участие 10,5 млн избирателей. Таким образом явка составила чуть менее 37%.

Детали: Явка на местных выборах, которые прошли 25 октября, составила 36,88%. Как сообщает Центральная избирательная комиссия, такая информация получена на основании обработки 100% информации от территориальных избирательных комиссий из всех областей Украины

В целом в выборах приняли участие 10556621 избирателей.

Самая высокая явка была зафиксирована в Тернопольской и Львовской областях — 44,68% и 43,82% соответственно. Самая низкая явка - в Донецкой (31,67%), Николаевской (32,02%), Харьковской (32,33%) и Херсонской (32,39%) областях.

В тему: В день выборов на участках было зафиксировано более 5 тысяч нарушений. Некоторые из них оказались довольно необычными.