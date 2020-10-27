Стало известно о смертельной опасности зубных протезов

Главное: Зубные протезы могут вызвать рак языка. Об этом говорит онколог.

Детали: Российский хирург-онколог Игорь Малиновский предупредил о том, что неаккуратное ношение зубных протезов может стать причиной развития рака языка. Его цитируют местные СМИ.

Специалист утверждает: «Это часто приводит к таким онкологическим заболеваниям, когда идет несостоятельность съемного протеза, когда происходит постоянное натирание слизистой, которое в последующем приводит к хронической травме».

Он информирует: «Любая хроническая травма может стать пусковым механизмом для развития онкологических процессов».

Также эксперт резюмирует: «Спровоцировать рак также может несостоятельность коронок или отлом зубов, добавил врач. В этом случае опухоль может возникнуть не только при костной патологии, но и на слизистой рта».

В тему: 14 августа 2020 года мы писали, что российский врач рассказал о странном «симптоме» рака.