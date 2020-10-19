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Новости > Стало известно, когда Верховная Рада возьмется за бюджет на 2021 год

Стало известно, когда Верховная Рада возьмется за бюджет на 2021 год

Александр Панько
19.10.20 13:04
237
Стало известно, когда Верховная Рада возьмется за бюджет на 2021 год

Главное: Уже в ноябре Верховная Рада возьмется за бюджет на 2021 год. Стали известны подробности.

Детали: Уже в начале ноября Верховная Рада возьмется за рассмотрение государственного бюджета Украины на 2021 год. Об этом РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Парламентарий поведала: «В пятницу был последний день, чтобы бюджетный комитет по регламенту принял решение, и оставалось время на ознакомление с таблицей поправок народными депутатами».

Нардеп добавила, что многие ее коллеги из профильного комитета болеют и находятся на самоизоляции.

Она сообщила: «Не было кворума, хотя рабочая группа бюджетного комитета работала всю неделю и они уже в рабочем порядке правки проработали. Но все равно нужно голосование всех, по крайней мере, большинства членов комитета».

Также политик отмечает: «Наиболее вероятно, что бюджет уже будет рассматриваться на пленарном заседании в начале ноября. Это заседание 3 ноября».

Кроме этого сообщается, что бюджет могут принять «где-то в середине декабря, в двадцатых числах максимум».

На этой неделе бюджетный комитет планирует провести еще одно заседание.

В тему: 15 октября 2020 года сообщалось о том, что не так с главным финансовым документом страны.

Тэги: Верховная Рада Украины, бюджет, экономика, политика, финансы, новости Украины

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