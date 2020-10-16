Армения опровергает заявление Азербайджана об обстреле Нахичевана

Никакого удара со стороны Армении по Ордубадскому району Нахичеванской автономии Азербайджана не было, сообщила пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян. Об этом сообщает Analitikaua.net.

Ранее азербайджанская сторона сообщила, что армянские ВС якобы нанесли ракетный удар по территории Нахичевани.

По словам Степанян, в направлении Нахичевани не было выпущено ни одной ракеты.

«Это очередная ложь военно-политического руководства Азербайджана, цель которой – расширить географию боевых действий», — добавила Степанян.

Напомним, с 27 сентября в зоне карабахского конфликта идут интенсивные бои. ВС Азербайджана обстреливают мирные города и села Карабаха, уничтожая жилые дома и гражданские инфраструктуры. В результате мощных ударов есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения Карабаха. В Армении и Карабахе объявлено военное положение.