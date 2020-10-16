Всенародный опрос Зеленского проведет некая общественная организация за деньги некоего мецената, – «Слуга народа»

Главное: Всенародный опрос по инициативе президента Владимира Зеленского будет проведен некой общественной организацией за средства меценатов. При этом представители «Слуги народа» не смогли сказать ни что это за организация, ни кто эти «меценаты».

Детали: Всенародный опрос по инициативе президента Украины Владимира Зеленского будет проводить общественная организация, которая еще не создана. Как сообщает «Громадське радио» со ссылкой на заместителя главы фракции «Слуга народа» Евгению Кравчук, он будет проведен в виде некоего экзит-пола.

«Я думаю, что в ближайшее время об этой общественной организации заявят официально. Это будет некая общественная организация, которая будет этим заниматься совместно с социологами», — рассказала Кравчук, добавив, что «рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол именно по ответам людей, по этому опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами».

Говоря о том, кто будет финансировать данный проект, она заявила, что «есть много меценатов неравнодушных людей, это не такие большие средства, которые выделят или уже выделили на такой процесс». При этом нардеп отдельно подчеркнула что средства эти «будут украинского происхождения».

«Законодательно этот вопрос не закреплен, но решение в любом случае будет приниматься в парламенте. Юридически этот опрос будет закреплен нардепами или президентом, которые подадут соответствующий законопроект», — заключила Кравчук.

В свою очередь, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что «все мы будем приятно удивлены, потому что и способ проведения, и способ финансирования будут полностью соответствовать закону».

Как сообщает Цензор.НЕТ, на вопрос, означает ли это, что опрос профинансирует Зеленский, вице-спикер ответил: «Это возможный вариант».

Отметим, что обычно «меценатами» называют людей, оказывающих финансовую поддержку из личных средств развитию искусства и реже науки.

В тему: 13 октября, президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов.

Позже стало известно, что опрос не будет иметь юридической силы. Волонтеры будут раздавать опросные листы рядом с избирательными участками в день голосования на местных выборах. При этом среди возможных вопросов СМИ указывали легализацию конопли и утверждали, что среди них не будет «спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем».

14 октября Зеленский задал первый вопрос: «Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?». На следующий день второй — «Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?».

Тогда же ОПУ опубликовал все остальные вопросы.

16 октября Зеленский заявил о том, что всенародный опрос 25 октября станет лишь первым в череде подобных опросов. Он ожидает, что их будут проводить «ежемесячно или даже еженедельно». При этом глава государства призвал украинцев присылать свои вопросы.

По данным представителя фракции «Слуга народа» Василия Мокана, для организации опроса будут напечатаны 5 млн опросных листов, которые внешне будут напоминать избирательные бюллетени.