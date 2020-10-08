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Новости > СМИ рассказали всю правду о скандальном депутате Гео Леросе

СМИ рассказали всю правду о скандальном депутате Гео Леросе

Автор: «Фраза»
08.10.20 14:42
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СМИ рассказали всю правду о скандальном депутате Гео Леросе

«Несколько последних недель имя Гео Лероса звучит со всех сторон, что не удивительно, ведь экс-депутат от Слуги народа подливает масла в огонь каждый день, лишь бы оставаться на слуху и отработать „долг“ Богдану и Порошенко», — пишет FromUA со ссылкой на КомPRомат, изучив биографию скандального политика и разобравшись в происходящем.

По данным издания, «Гео Лерос, он же Баклан — деятель культуры, начавший свою политическую карьеру в 2014 году с поста советника киевского городского головы — Виталия Кличко, который на тот момент был главой партии „Солидарность“ Петра Порошенко. Уже через 2 года ему предложили пост повыше и он стал советником министра информполитики Юрия Стеця, который в свою очередь был ставленником того же Порошенко.

Набравшись опыта в политической среде и получив поддержку Порошенко, Баклан, он же Лерос, почувствовал себя, как за каменной стеной. Так, в 2018 году, будучи куратором одного из проектов Министерства информационной политики „честный“ Лерос украл из государства 3,6 млн гривен, а его руководители прикрыли все эти деяния».

«Позже, в 2019 году, Гео идет на выборы в парламент. Идет беспартийным, с красивой историей о том, что он режиссер, деятель искусства и много чего знает и умеет. И заходит во фракцию „Слуги народа“. Сразу же находит поддержку в лице Андрея Богдана и начинает плясать под его дудку.

Таким образом, он 5 лет работал под руководством Петра Алексеевича, а в парламент зашел с его главным оппонентом — Зеленским.

Но уже через год все стало на свои места. Лерос, получив указание от Порошенко, начал дестабилизировать ситуацию внутри партии „Слуга народа“. И все сложилось очень своевременно, в канун местных выборов. Пока рейтинг партии Порошенко растет, „Слуга народа“ ежедневно оказывается в центре скандала. А источником всех провокационных новостей становится именно Гео Баклан.

Откуда Гео получает информацию и какие свои грехи замаливает мы расскажем в следующем материале», — пишет FromUA.

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