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Новости > Принять футбольный чемпионат мира 2030 года хотят две страны

Принять футбольный чемпионат мира 2030 года хотят две страны

Александр Панько
08.10.20 14:23
458
Принять футбольный чемпионат мира 2030 года хотят две страны

Главное: Чемпионат мира по футболу 2030 года могут принять Испания и Португалия. Страны уже хотят подать заявку.

Детали: Футбольный чемпионат мира 2030 года собираются принять Испания и Португалия. Страны уже заявили, что подготовили для ФИФА совместную заявку.

Их конкурентами могут стать Румыния, Болгария, Сербия и Греция, которые также хотят совместно организовать чемпионат мира.

Кроме этого о совместной организации подумывают Колумбия, Эквадор и Перу, а также Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили.

Также свою заявку готовят две африканские страны – Египет и Марокко.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года принимает Катар, а турнир 2026 года организовывают Мексика, Канада и США.

В тему: 8 октября 2020 года наш колумнист Андрей Шахов анализировал матч между Францией и Украиной.

Тэги: футбол, Португалия, Испания, спорт, Чемпионат мира по футболу

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