Суточная заболеваемость коронавирусом в Украине впервые превысила 5 тысяч

Главное: В Украине впервые суточная заболеваемость коронавирусом превысила 5 тысяч. При этом локдаун пока вводить не собираются.

Детали: В Украине за сутки зафиксировали 5397 новых случаев коронавируса. Это впервые с начала пандемии, когда количество новых заболеваний превысило 5 тысяч. Об этом свидетельствуют данные аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (+576) области, Киеве (+422), Одесской (+367), Сумской (+312) и Днепропетровской (+306) областях.

Всего за сутки было проведено 57 331 тестирование. Из них 34 295 исследований методом ПЛР, 23 036 — методом ИФА.

Также за сутки зафиксировали 93 летальных случаев от коронавируса (4690 с начала пандемии). Всего в стране уже подтвердили 244 734 заболевания COVID-19. Из них активными больными остаются 131 811 пациентов.

В свою очередь министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна сейчас не может пойти тем путем, что пошли европейские страны в вопросе усиления карантина. Украина не может ввести полный локдаун, как, например, Израиль.

Министр отметил, что локдаун вводится, чтобы разорвать цепь болезни.

«Я прекрасно понимаю, что мы сейчас не можем пойти тем путем, что пошли некоторые европейские страны. Тем путем, которым пошел Израиль, который ввел полный локдаун на 14 дней», — заявил он.

Степанов назвал базовой функцией государства оказывать медицинскую помощь.

В тему: В украинском правительстве рассказали, что продолжают готовиться к дальнейшему росту заболеваемости коронавирусом в стране. При этом профильные врачи рассказали, стоит ли возвращать жесткий карантин.