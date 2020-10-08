Месси может сбежать из «Барселоны» уже зимой

Главное: Лионель Месси может покинуть «Барселону» уже зимой. Причем – совершенно бесплатно.

Детали: Аргентинец Лионель Месси может уйти из «Барселоны» уже зимой. Как пишет издание Marca, нападающий собирается уехать в Англию.

При этом, как сообщается, уже известен клуб – это «Манчестер Сити». Учитывая, что контракт футболиста с каталонским клубом заканчивается следующим летом, он может уйти бесплатно уже зимой.

Дело в том, что у «Барселоны» очень большие финансовые проблемы и клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость. Как известно, зарплата Лионеля Месси составляет 106 миллионов евро в год: 77,5 миллионов зарплаты и 28,5 миллионов от спонсоров.

Испанцы объясняют суть: «В связи с финансовым кризисом каталонский клуб начал переговоры с футболистами о снижении заработных плат».

В публикации сказано: «Согласно местному законодательству, если решение будет принято, игроки имеют право в одностороннем порядке прекратить действующие соглашения с командой уже в январе».

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