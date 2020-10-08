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Новости > Шева прокомментировал разгром сборной Украины в Париже

Шева прокомментировал разгром сборной Украины в Париже

Александр Панько
08.10.20 10:00
1039
Шева прокомментировал разгром сборной Украины в Париже

Главное: Андрей Шевченко прокомментировал крупное поражение сборной Украины от Франции. Он назвал причины произошедшего на поле в Париже.

Детали: Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение нашей команды в товарищеском поединке против Франции со счетом 1-7. Он попытался объяснить крупный провал.

В частности Шева признался: «Пока мы работаем с тем коллективом, который есть в наличии – 18 полевых игроков и один вратарь. Те, кого мы будем довызывать, будут делать тесты».

Он сказал: «У нас сейчас очень много проблемных позиций, и мы не понимаем, кого сможем довызвать на ближайшие поединки. Сейчас ситуация очень тяжелая, но нужно как-то из нее выходить. Мы вызвали футболистов молодежной сборной. Нас ждут два ответственных матча, с Германией и Испанией. Игроки «Шахтера» еще будут проходить тесты, после этого станет понятно, кого мы сможем вызвать из этой команды».

Наставник команды добавил: «Нам надо планировать, кого мы будем ставить на поединки с Германией и Испанией, а мы пока даже не знаем, кого сможем использовать».

Андрей Шевченко резюмировал: «В такой ситуации я могу сказать, что игроки отнеслись к матчу настолько серьезно, насколько это было возможно. Те, кто вышел на поле, пытались играть. Сравнивать наши две команды пока невозможно, но некоторые отрезки в нашем исполнении были неплохими – в частности, начало второго тайма. Франция – чемпион мира, к сожалению, мы не смогли привезти наш лучший состав, чтобы как-то пытаться конкурировать с ней».

В тему: 8 октября 2020 года наш колумнист Андрей Шахов анализировал матч в Париже.

Тэги: футбол, Андрей Шевченко, Франция, спорт, сборная Украины по футболу

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