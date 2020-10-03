"Соседство с Шевченко" в школьной тетради: Надя Дорофеева не давала согласие на использование ее фото

В сети продолжают активно обсуждать задание в одной из школьных тетрадей для учащихся 2-х классов. В рамках изучения предмета «Я исследую мир» детям предлагается назвать известных украинцев, которые изображены на фото. Многих родителей возмутил тот факт, что рядом с изображениями Тараса Шевченко и Леси Украинки авторы ученической тетради разместили фото Нади Дорофеевой и Дмитрия Монатика.

Впрочем, как прокомментировала продюсер Нади Дорофеевой, солистка группы «Время и стекло» была даже не в курсе такого «соседства».

«Мы не давали на это согласие, это не ее (Нади Дорофеевой, — ред) инициатива. Но я не вижу в этом ничего плохого», — сказала продюсер артистки Ирина.

Обсуждаемую тетрадь к предмету «Я исследую мир» (автор Юлия Шумейко) утвердили в печать и рекомендовали школам в августе 2019 года. МОН в это время возглавляла Лидия Гриневич.



А ее первым замом, курирующим среднее образование, был Павел Хобзей. Но комментировать скандал, экс-чиновник, не захотел, уточнив лишь то, что за учебники и их наполнения в Украине отвечает Институт модернизации содержания образования.

Напомним, схожий скандал, только с учебником для 10 класса, возник в феврале этого года. На страницах «Всемирной истории» обнаружили фотографию актера Киану Ривз в качестве строителя небоскреба. Экс-министр Анна Новосад тогда публично признавала ошибку и обещала «тотальные проверки».

Также напомним, в МОН недавно сменилось руководство. 25 июня и.о. министра образования и науки Украины был назначен Сергей Шкарлет. Ему то теперь и предстоит проревизировать изданное для школьников за годы управления МОНом его предшественниками.