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Новости > Названо самое полезное масло

Названо самое полезное масло

Агата Кловская
03.10.20 15:52
292
Названо самое полезное масло

Главное: Профессор назвал самое полезное масло. При этом он рассказал о вреде жарки.

Детали: Российский профессор-гастроэнтеролог Алексей Буеверов заявил, что тыквенное масло – самое полезное. Его цитируют местные СМИ.

Он также поведал: «Жарить еду на масле вредно, но меньше всего трансжиров при термической обработке образует кокосовое масло».

Ученый говорит: «Наш организм не приспособлен к переработке трансжиров, которые повреждают сосудистую стенку и могут привести к раку и диабету второго типа».

Специалист сообщает: «Растительное масло можно употреблять в небольших количествах, в основном для заправки салатов, оно в определенной степени обеспечивает потребность в ненасыщенных жирных кислотах».

Эксперт резюмирует: «Самым полезным маслом является тыквенное: оно богато витамином Е (природным антиоксидантом), в нем содержится максимум полиненасыщенных жиров, которые участвуют в защите сосудистой стенки от атеросклероза, улучшают сперматогенез и деятельность центральной нервной системы».

В тему: 16 сентября 2020 года мы писали, что составлен список осенних витаминов.

Тэги: продукты, здоровье, мир, масло, тыква

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