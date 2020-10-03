Названо самое полезное масло

Главное: Профессор назвал самое полезное масло. При этом он рассказал о вреде жарки.

Детали: Российский профессор-гастроэнтеролог Алексей Буеверов заявил, что тыквенное масло – самое полезное. Его цитируют местные СМИ.

Он также поведал: «Жарить еду на масле вредно, но меньше всего трансжиров при термической обработке образует кокосовое масло».

Ученый говорит: «Наш организм не приспособлен к переработке трансжиров, которые повреждают сосудистую стенку и могут привести к раку и диабету второго типа».

Специалист сообщает: «Растительное масло можно употреблять в небольших количествах, в основном для заправки салатов, оно в определенной степени обеспечивает потребность в ненасыщенных жирных кислотах».

Эксперт резюмирует: «Самым полезным маслом является тыквенное: оно богато витамином Е (природным антиоксидантом), в нем содержится максимум полиненасыщенных жиров, которые участвуют в защите сосудистой стенки от атеросклероза, улучшают сперматогенез и деятельность центральной нервной системы».

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