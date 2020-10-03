Пожар в аннексированном Крыму: погибли дедушка и его внуки

Главное: В Крыму произошел смертельный пожар. Погибли дедушка и внуки.

Детали: В аннексированном Россией Крыму произошла трагедия. В селе Героевское в пожаре погибли пятидесятилетний мужчина и два его внука возрастом два и пять лет.

Местные спасатели говорят, что они отравились угарным газом.

Их трупы были найдены во время тушении огня.

Выяснилось следующее: «В пятницу, 2 октября, малышей детей ушли к знакомым, отец при этом закрыл дверь снаружи на самодельную ручку и забрал с собой, сказав, что дети самостоятельно выходили за пределы двора. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем: очаг возгорания обнаружен в месте расположения шкафа с вещами, где находились сожженные спички».

В тему: 17 сентября 2020 года мы писали, что в известном крымском заповеднике погиб московский священник.