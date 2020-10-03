Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Пожар в аннексированном Крыму: погибли дедушка и его внуки

Пожар в аннексированном Крыму: погибли дедушка и его внуки

Агата Кловская
03.10.20 15:24
172
Пожар в аннексированном Крыму: погибли дедушка и его внуки

Главное: В Крыму произошел смертельный пожар. Погибли дедушка и внуки.

Детали: В аннексированном Россией Крыму произошла трагедия. В селе Героевское в пожаре погибли пятидесятилетний мужчина и два его внука возрастом два и пять лет.

Местные спасатели говорят, что они отравились угарным газом.

Их трупы были найдены во время тушении огня.

Выяснилось следующее: «В пятницу, 2 октября, малышей детей ушли к знакомым, отец при этом закрыл дверь снаружи на самодельную ручку и забрал с собой, сказав, что дети самостоятельно выходили за пределы двора. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем: очаг возгорания обнаружен в месте расположения шкафа с вещами, где находились сожженные спички».

В тему: 17 сентября 2020 года мы писали, что в известном крымском заповеднике погиб московский священник.

Тэги: пожар, Крым, общество, ЧП, дети, регионы, новости Украины

Комментарии

Статьи

03.10.20 10:36

Сериал «Воспитанные волками»: между львом и крокодилом

Автор: Анастасия Лях

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
02.10.20 14:47

Горячая европейская осень для украинских команд

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Вся правда о коронавирусе Порошенко
03.10.20 14:49

Вся правда о коронавирусе Порошенко

Автор: From-ua.com

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Украинская олимпийская чемпионка заразилась коронавирусом

Украинская олимпийская чемпионка заразилась коронавирусом
03.10.20 09:58
1824
Последние новости
03.10.20 15:52

Названо самое полезное масло
03.10.20 15:24

Пожар в аннексированном Крыму: погибли дедушка и его внуки
03.10.20 14:01

Стало известно, сколько времени больной коронавирусом опасен для окружающих
03.10.20 12:35

Ученые обнаружили на Марсе целую сеть соленых водоемов и три небольших пруда
03.10.20 11:32

Рыбак нашел на берегу штата Вашингтон очень странное существо
03.10.20 09:58

Украинская олимпийская чемпионка заразилась коронавирусом
02.10.20 20:05

Ученые поведали, кто «разгоняет» коронавирус по всему миру
Фото и Видео
Песня самой популярной певицы мира к новому фильму о Джеймсе Бонде разорвала YouTube
Песня самой популярной певицы мира к новому фильму о Джеймсе Бонде разорвала YouTube
Песня самой популярной певицы мира к новому фильму о Джеймсе Бонде разорвала YouTube
Песня самой популярной певицы мира к новому фильму о Джеймсе Бонде разорвала YouTube
На улицах Монако припарковался настоящий «Бэтмобиль» на украинских номерах
На улицах Монако припарковался настоящий «Бэтмобиль» на украинских номерах
В детском лагере «Правого сектора» с подростками решили «поиграть в свастику»
В детском лагере «Правого сектора» с подростками решили «поиграть в свастику»
Билл Гейтс приступил к «штамповке» вакцин от коронавируса
Билл Гейтс приступил к «штамповке» вакцин от коронавируса
В Лондоне появился необычный памятник
В Лондоне появился необычный памятник
Одесские силовики потренировались разгонять протесты под крики «Банду геть»
Одесские силовики потренировались разгонять протесты под крики «Банду геть»
Число жертв пожаров на Луганщине растет. На линии разграничения появляются новые очаги возгорания
Число жертв пожаров на Луганщине растет. На линии разграничения появляются новые очаги возгорания
Жители Калифорнии сняли на видео момент падения истребителя F-35B
Жители Калифорнии сняли на видео момент падения истребителя F-35B
В деле о смерти сотрудницы американского посольства в Киеве появился несовершеннолетний свидетель
В деле о смерти сотрудницы американского посольства в Киеве появился несовершеннолетний свидетель
На Луганщине бушуют лесные пожары. Есть жертвы
На Луганщине бушуют лесные пожары. Есть жертвы
fraza.com
Новости блогосферы
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.