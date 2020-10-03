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Новости > Украинская олимпийская чемпионка заразилась коронавирусом

Украинская олимпийская чемпионка заразилась коронавирусом

Автор: «Фраза»
03.10.20 09:58
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Украинская олимпийская чемпионка заразилась коронавирусом

Главное: На заграничный сбор украинских биатлонистов не поедет Вита Семеренко. Она подхватила коронавирус.

Детали: Накануне, 2 октября, сборная Украины по биатлону отправилась на заграничный сбор в Германию. Однако этот подготовительный этап пропустит олимпийская чемпионка Сочи-2014 Вита Семеренко, сообщает «Корреспондент».

Накануне вылета вся команда в обязательном порядке сдала тесты на коронавирус, и у Виты результат оказался положительным. Теперь она будет находиться на самоизоляции и сможет присоединиться к команде только после полного выздоровления.

Недавно положительный тест был выявлен у лидера мужской сборной Дмитрия Пидручного, но спортсмен уже вылечился.

В тему: Ученые поведали, кто «разгоняет» коронавирус по всему миру.

Тэги: здоровье, биатлон, спорт, Вита Семеренко, новости Украины, коронавирус

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