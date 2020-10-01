Первые дебаты с Байденом больно ударили по букмекерскому рейтингу Трампа

Главное: Дональд Трамп потерял «очки» после дебатов с Джо Байденом. Появились свежие сводки экспертов.

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill существенно снизили котировки на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, которые должны пройти 3 ноября. Произошло это после грязных дебатов с Джо Байденом, которые, как считают многие, президент страны проиграл.

Сейчас ставки на победу кандидата-демократа принимаются уже как 1,61 к 1, а вот на успех действующего главы Белого дома ставят всего 2,37 к 1.

Отметим, что схожие показатели у политиков были еще в начале лета.

Вторые дебаты кандидатов должны пройти 15 октября в Майами (штат Флорида), а третьи намечены на 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси).

Ранее мы также писали, что Борат решил вклиниться в выборы президента США.

В тему: 30 сентября 2020 года мы писали, что Трамп и Байден провели первые дебаты. Спор получился очень жарким.