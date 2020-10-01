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Новости > В РПЦ привели пример влияния Госдепа на Фанар

В РПЦ привели пример влияния Госдепа на Фанар

Александра Кудрявцева
01.10.20 11:30
182
В РПЦ привели пример влияния Госдепа на Фанар

Главное: В РПЦ заявили, что США со времен Второй мировой войны ведут политику навязывания своей воли другим государствам через Константинопольский патриархат.

Детали: Госдеп использует Константинопольский Патриархат для борьбы с влиянием государств, которые не готовы выполнять волю США.

Об этом заявил в своем Телеграм-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда, комментируя заявление Госсекретаря США Майка Помпео после переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом о договоренности «изучить возможность более тесного сотрудничества» из-за «вызовов, которые Россия бросает Православию».

Легойда назвал американскую дипломатию «откровенной в своей простоте», смысл которой — навязывание своей воли через «уста Константинопольского Патриарха».

«Чего стоит только вмешательство во внутренние дела Церкви на Украине, когда США совместно с Константинопольским Патриархатом создали квазирелигиозную структуру для целей проведения своего „добронамеренного“ политического влияния, которое принесло страдания тысячам верующих украинцев», — отметил Владимир Легойда.

В тему: В РПЦ заметили исторические манипуляции в учебниках для украинских школьников.

 
 
Тэги: РПЦ, новости православия

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