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Новости > В РПЦ заметили исторические манипуляции в учебниках для украинских школьников

В РПЦ заметили исторические манипуляции в учебниках для украинских школьников

Александра Кудрявцева
28.09.20 14:10
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В РПЦ заметили исторические манипуляции в учебниках для украинских школьников

Главное: Исторические фальсификации, созданные в угоду определенной политической конъюнктуре, сделали школьное образование на Украине оружием политической борьбы и инструментом оболванивания поколений украинских школьников. Об этом сказал Владимир Легойда.

Детали: В Церкви обеспокоены историческими манипуляциями относительно создания ПЦУ в учебниках по истории для украинских школьников. Об этом заявил в своем Телеграм-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда, комментируя появление параграфа об «истории борьбы за Украинскую автокефальную Церковь» в тексте учебника для 11 класса, рекомендованного Министерством образования и науки.

«В тексте учебника особо отмечено, что создание СЦУ-ПЦУ и получение ею «томоса» от Патриарха Константинопольского Варфоломея «консолидировало и объединило патриотические силы» страны. Также, по мнению авторов, главной «победой» можно считать «нивелирование влияния Русской Православной Церкви на внутреннюю жизнь» украинцев (С. 239-241). Примечательно, что закрепляя пройденный материал, учитель должен предложить старшеклассникам ответить на такие вопросы: «почему каноническая Украинская Православная Церковь оказывала препятствия получению „томосу“ об автокефалии ПЦУ? В чем они проявлялись? Какие идеологемы использовали противники для обоснования своей позиции?», — написал Владимир Легойда.

По его мнению, «подобные исторические фальсификации, созданные в угоду определенной политической конъюнктуре, сделали школьное образование на Украине оружием политической борьбы и инструментом оболванивания все новых и новых поколений украинских школьников, которые, разумеется, такого не заслуживают».

В тему: В Церкви рассказали об опасности присоединения к «Биаррицкому партнерству».

Тэги: новости православия, УПЦ, ПЦУ

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