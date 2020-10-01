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Новости > В УПЦ рассказали о лучшем способе воспитания

В УПЦ рассказали о лучшем способе воспитания

Александра Кудрявцева
01.10.20 11:18
179
В УПЦ рассказали о лучшем способе воспитания

Главное: Самый лучший способ воспитания — это личный пример. Об этом сказал епископ УПЦ Виктор.

Детали: В эпоху утраты ценностных ориентиров — самым лучшим способом воспитания является личный пример родителей.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба) написал в своей колонке на blogs.korrespondent.net.

«Сегодня мы живём в мире, в котором семейные и христианские ценности всё больше нивелируются. Фактически, семья утрачивает своё значение как средоточие воспитания подрастающего поколения. Знания о мире, правила поведения, нормы морали и отношений с другими людьми — всё это раньше ребёнок получал из уст отца и матери. А сегодня эта информация поступает к нему уже из других источников: Интернета, голливудских фильмов, улицы. Как результат — утрата ценностных ориентиров, процветающий эгоизм и скептицизм, нравственное и интеллектуальное обнищание молодых людей», — отметил епископ Виктор.

По словам владыки Виктора, размытое представление об истине приводит к тому, что молодёжь не находит правильной опоры для жизни в обществе, и потому опирается на агрессию, ненависть и злобу.

«Именно поэтому возрождение института семейного воспитания является первоочерёдной задачей для всех и каждого. Не школа, не соцсети должны иметь определяющее влияние на наших детей, а исключительно родители. Конечно, семейное воспитание предусматривает не только вербальное ознакомление ребёнка с определёнными ценностями, а следование правильным ценностям самих родителей. Иными словами, самый лучший способ воспитания — это личный пример», — заключил епископ Виктор (Коцаба).

В тему: В УПЦ объяснили, что самое важное в воспитании детей.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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