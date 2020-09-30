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Новости > В УПЦ объяснили, что самое важное в воспитании детей

В УПЦ объяснили, что самое важное в воспитании детей

Александра Кудрявцева
30.09.20 16:03
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В УПЦ объяснили, что самое важное в воспитании детей

Главное: Христианское воспитание детей — дело первостепенной важности. Об этом рассказал священник УПЦ.

Детали: Первоочередная задача родителя — открыть ребенку полноту духовной жизни и привить любовь к Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Гавриленков комментарии для портала «Православная жизнь».

«Бог — Творец этого мира. Творец жизни и самой реальности, Он лучший хранитель. Разве о Нем говорить не стоит с самого детства? Разве Его доброе и реально действующее руководство будет лишним? Ведь мы учим их читать и писать. Переживаем об их успехах. Хотим, чтобы они понимали, что хорошо, а что плохо. Пытаемся привить доверие к окружающему миру. Всю реальность жизни мы желаем дать с детства. Почему же реальность Бога и Церкви оставляем „на потом“? Неужели без Него можно прожить до совершеннолетия, не повредив себе? Любовь к Богу надо прививать первоочередно. В этом задача родителей. Научи детей молиться. Дай ощущение, что Бог всегда рядом», — объяснил священник.

Он напомнил, что слова о Боге необходимо подкреплять реальной практикой веры родителей.

«Дети смогут научиться молиться, когда видят и слышат родителей молящимися. Учатся любить заповедь, когда понимают, что её любят папа и мама. Это миссия родителей. Это основа взаимоотношений родитель-ребенок. Мир без Бога — это пустота. Ее ничем не заполнить. Наши заработки, попытки угощать детей всем на свете, почему-то только возбуждают жажду потребления. Благодарность и любовь детей нельзя заработать материальным. Душа — духовна, её нельзя купить материальным. И дело не в том, хорошо или плохо дарить детям подарки и обеспеченную жизнь. Оказывается, это все просто второстепенные вещи, это просто не о том, что необходимо. Нам необходимо учиться духовному и этому учить детей. Тогда душа ребёнка будет правильно устроена», — подчеркнул иерей Андрей Гавриленков.

Он привел пример христианского воспитания в семье святой Софии и ее дочерей Веры, Надежды и Любви.

«Самому главному святая мать научила детей. Открыла им Бога, Который любит людей больше всего на свете. Детские сердца приняли Господа и вместили не только знание о Нём, но желание прожить по Его заповедям всю жизнь. С нежного детства узнали девочки о Христе и полюбили Евангелие. И когда пришла скорбь, когда их принуждают отречься о Христа все трое девочек: восемь, десять и двенадцать лет выбрали Христа. Души этих свидетелей всепобеждающей любви к Богу сейчас вместе с Ним царствуют. А мы молимся им и просим о наших детях», — отметил священник.

Иерей Андрей подчеркнул, что христианское воспитание детей — дело первостепенной важности.

«Отец и мать — это путеводители по духовной жизни и в этом смысле священники для ребёнка. Ответственность за детей у них такая же строгая, как и у священника за паству и у врача за пациента. Вот почему так важна молитва. Человек осознаёт величие дела и понимает свою слабость, обращается к Богу, Который Сам лучшим способом может наставить ребёнка на пути Правды. Родителям подростков, к примеру, преподобный Паисий Святогорец говорил, что следует больше говорить Богу о детях, чем детям о Боге», — призвал клирик УПЦ.

Он напомнил, что Священное Писание предостерегает родителей в воспитании доводить детей до раздражения: важно знать меру, быть мудрыми и молиться за своих детей.

«Будем молиться о наших детях Богу, Он близко к нам и все слышит. Будем просить помощи у Богородицы, этой удивительной воспитательницы Сына Божия. Есть удивительный акафист „Воспитание“, в нем молитва пронизана просьбой к Богородице ходатайства Её перед Богом о сохранении наших детей от грехов, пороков, вредных привычек, болезней...Когда дети осознают христианство как религию победы над злом, над смертью, над неправдой, они не смогут молчать о Боге. Верьте! Дети могут пропитаться Духом Жизни, преображения и торжества бессмертия», — заключил священник.

В тему: В сети появился фильм о семье священника УПЦ, который воспитывает 14 детей.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, воспитание детей

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