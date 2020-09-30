Появилось расписание магнитной бури, которая обрушилась на нашу планету

Главное: На Земле началась магнитная буря. Стало известно ее расписание.
Детали: В среду, 30 сентября, на нашей планете началась магнитная буря. Ученые поведали о ее расписании.
Последствия солнечной активности ощутят на себе и жители Украины.
Так, по их экспертов, сегодня геомагнитное поле планеты будет слабо возмущенным.
Ослабление магнитной бури ожидается с 1-2 октября, когда геомагнитное поле Земли будет неустойчивым.
Отмечается, что 3 октября геомагнитное поле нашей планеты будет спокойным с отдельными периодами неустойчивости.
Также уточняется, что в высоких широтах в течение всего периода от неустойчивого до сильно возмущенного.
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