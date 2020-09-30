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Новости > Появилось расписание магнитной бури, которая обрушилась на нашу планету

Появилось расписание магнитной бури, которая обрушилась на нашу планету

Агата Кловская
30.09.20 14:48
359
Появилось расписание магнитной бури, которая обрушилась на нашу планету

Главное: На Земле началась магнитная буря. Стало известно ее расписание.

Детали: В среду, 30 сентября, на нашей планете началась магнитная буря. Ученые поведали о ее расписании.

Последствия солнечной активности ощутят на себе и жители Украины.

Так, по их экспертов, сегодня геомагнитное поле планеты будет слабо возмущенным.

Ослабление магнитной бури ожидается с 1-2 октября, когда геомагнитное поле Земли будет неустойчивым.

Отмечается, что 3 октября геомагнитное поле нашей планеты будет спокойным с отдельными периодами неустойчивости.

Также уточняется, что в высоких широтах в течение всего периода от неустойчивого до сильно возмущенного.

В тему: 27 мая 2020 года мы писали, что на Кубу обрушился аномальный шторм – пострадали тысячи людей.

Тэги: ученые, мир, Земля, магнитная буря

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