Появилось расписание магнитной бури, которая обрушилась на нашу планету

Главное: На Земле началась магнитная буря. Стало известно ее расписание.

Детали: В среду, 30 сентября, на нашей планете началась магнитная буря. Ученые поведали о ее расписании.

Последствия солнечной активности ощутят на себе и жители Украины.

Так, по их экспертов, сегодня геомагнитное поле планеты будет слабо возмущенным.

Ослабление магнитной бури ожидается с 1-2 октября, когда геомагнитное поле Земли будет неустойчивым.

Отмечается, что 3 октября геомагнитное поле нашей планеты будет спокойным с отдельными периодами неустойчивости.

Также уточняется, что в высоких широтах в течение всего периода от неустойчивого до сильно возмущенного.

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