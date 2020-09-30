Депутаты вернули украинцам «пакеты малыша»

Главное: Народные депутаты Украины большинством голосов поддержали идею о возобновлении так называемого «пакета малыша» для молодых родителей в роддомах.

Детали: Верховная Рада Украины приняла проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи «пакет малыша». Как сообщает Цензор.НЕТ, за документ проголосовали 264 народных депуттаа.

В соответствии с ним родителям в не более чем 30-дневный срок с момента рождения ребенка будет предоставляться набор товаров первой необходимости на бесплатной основе.

Отметим, что в свое время в этот пакет входил детский набор из 25 необходимых товаров, среди которых подгузники, средства ухода, детская косметика и одежда. При этом его получение никак не влияет на получение денежной компенсации за рождение.

В тему: 30 июля 2020 года Кабинет Министров Украины принял постановление, в соответствии с которым вместо пакета малыша молодым родителям начали выдавать социальную банковскую карту с 5000 грн на счету. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, таким образом государство компенсирует отсутствие пакетов ввиду того, что не были проведены тендеры на их закупку и во многих родильных домах они уже закончились.

Напомним: 1 апреля 2019 года в Украине появился новый вид социальной помощи — выплата пособий на детей в многодетных семьях. Размер помощи составляет 1700 грн. в месяц на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им шести лет.