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Новости > Депутаты вернули украинцам «пакеты малыша»

Депутаты вернули украинцам «пакеты малыша»

Агата Кловская
30.09.20 11:37
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Депутаты вернули украинцам «пакеты малыша»

Главное: Народные депутаты Украины большинством голосов поддержали идею о возобновлении так называемого «пакета малыша» для молодых родителей в роддомах.

Детали: Верховная Рада Украины приняла проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи «пакет малыша». Как сообщает Цензор.НЕТ, за документ проголосовали 264 народных депуттаа.

В соответствии с ним родителям в не более чем 30-дневный срок с момента рождения ребенка будет предоставляться набор товаров первой необходимости на бесплатной основе.

Отметим, что в свое время в этот пакет входил детский набор из 25 необходимых товаров, среди которых подгузники, средства ухода, детская косметика и одежда. При этом его получение никак не влияет на получение денежной компенсации за рождение.

В тему: 30 июля 2020 года Кабинет Министров Украины принял постановление, в соответствии с которым вместо пакета малыша молодым родителям начали выдавать социальную банковскую карту с 5000 грн на счету. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, таким образом государство компенсирует отсутствие пакетов ввиду того, что не были проведены тендеры на их закупку и во многих родильных домах они уже закончились.

Напомним: 1 апреля 2019 года в Украине появился новый вид социальной помощи — выплата пособий на детей в многодетных семьях. Размер помощи составляет 1700 грн. в месяц на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им шести лет.

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, родители, политика, роддом, рождение ребенка, новости Украины, пакет малыша

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