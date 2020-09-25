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Новости > Главные новости за 25 сентября 2020 года

Главные новости за 25 сентября 2020 года

Агата Кловская
25.09.20 18:59
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Главные новости за 25 сентября 2020 года

— В Коломые (Ивано-Франковская область) в минувший четверг, 24 сентября, произошло масштабное ЧП. Как передает ГСЧС, в местном кафе «Леон» отравился 101 человек.

— На Троещине в Киеве произошел пожар в многоэтажном доме. Предварительно, огонь начался на лестничной площадке.

— В Украине школам рекомендуют установить новые даты каникул. Связано это с местными выборами.

— В Украине учебные заведения могут сами формировать график обучения. Об этом заявили в Министерстве образования.

— На сегодняшний день в Украине насчитывается 1,7 граждан, которые считаются безработными. И этот показатель растет.

— Украина пропустила вперед Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА. Появились свежие расклады.

— Нефть на мировых биржах продолжает стабильный, хоть и небольшой рост. Об этом свидетельствуют пятничные торги.

Тэги: Киев, футбол, общество, безработица, экономика, школа, нефть, Лига Европы, спорт, образование, каникулы, Троещина, новости Украины

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