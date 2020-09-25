Ученые рассказали о смертельной опасности толстого живота

Главное: Жир на животе таит смертельную опасность. Об этом говорят ученые.

Детали: Исследователи из Ирана и Канады рассказали, чем опасен жир на животе. Их цитирует издание MedicalXpress.

Ученые говорят, что жировые отложения в данной области увеличивают риск преждевременной смерти даже при нормальном весе.

В ходе своей работы эксперты провели анализ 72 работ, где рассматривалась связь между абдоминальным ожирением (это когда отложения скапливаются в районе живота) и смертностью от различных факторов. Всего были изучены медицинские карты более чем двух с половиной миллионов людей.

Исследователи установили: «У людей с жиром на животе, а не на бедрах больше вероятность ранней смерти. Каждые десять сантиметров в талии повышают такие риски на 11%, а увеличение соотношения талии к бедрам или росту на 0,1 – на 20%».

Они резюмируют: «Наличие абдоминального ожирения наряду с повышенным индексом массы тела можно использовать для "определения риска преждевременной смерти».

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