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Новости > В Святогорской лавре отпраздновали Собор Святогорских святых и 20-летие освящения Успенского собора

В Святогорской лавре отпраздновали Собор Святогорских святых и 20-летие освящения Успенского собора

Александра Кудрявцева
25.09.20 15:02
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В Святогорской лавре отпраздновали Собор Святогорских святых и 20-летие освящения Успенского собора

Главное: В Святогорской лавре состоялись торжества в день памяти всех преподобных, во Святых Горах на Донце просиявших, и 20-летия освящения главного храма монастыря — Успенского собора.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, Божественную литургию в сам день праздника, как и всенощное бдение накануне, возглавил наместник Лавры митрополит Святогорский Арсений в сослужении архиереев УПЦ.

«Братья и сестры, просим ваших святых молитв, чтобы Святогорская обитель всегда была привлекательна своею святостью, теплотой благодати Божией, чувством всегдашнего над ней покрова Божией Матери и чувством молитвенного участия угодников Божиих в нашей жизни для всех, кто здесь живёт, кто сюда приезжает, кто тою или иною мерою прилепились сердцем к Святым Горам. Многие, братия и сестры, проехали сотни и тысячи километров, чтобы здесь помолиться вместе с нами. И пусть ответом на вашу любовь будет наша молитвенная любовь, а главное ― молитвы наших преподобных и богоносных отцов Святогорских, память которых ныне совершаем, и которые есть молитвенники за всех нас. Храни всех Господь», — обратился к верующим владыка Арсений.

По завершении Литургии состоялся Крестный ход по территории Лавры, во главе колонны крестоходцев несли иконы Божией Матери «Игумения обителей всечестных», Собора преподобных отцов Святогорских и ковчег с частицами мощей 11-ти преподобных святогорцев.

***В Собор преподобных отцов, во Святых горах на Донце подвизавшихся, входят 18 святых. День их памяти Церковь отмечает 24 сентября — в день кончины наиболее почитаемого Святогорского преподобного — святого Иоанна Затворника. Канонизация большинства преподобных (кроме преподобного Иоанна Затворника и преподобноисповедника Паисия, которые были прославлены в 1995-м и 1993 гг. соответственно) и установление даты соборного празднования их памяти состоялось в 2008 году.

Свято-Успенский собор был построен в 1860–1868 гг. тогдашним игуменом монастыря преподобным Германом Святогорским.

В советские годы в храме был устроен кинотеатр. Вследствие этого по возвращении собора Церкви (здание храма — одно из первых возвращённых государством в начале 1990-х) его ждала масштабная реставрация. В ходе неё из памятника архитектуры было вывезено 2600 тонн (около 40 вагонов) чужеродных железобетонных перекрытий. Работы продлились пять лет, руководил ими наместник монастыря архимандрит (ныне митрополит) Арсений.

Торжественное освящение возрождённого собора состоялось 8 сентября 2000 года. Чин возглавил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир.

В Успенском соборе хранятся главные святыни Лавры — чудотворная икона Божией Матери «Святогорская», мощи преподобного Иоанна Затворника, а также ещё 10 святых, подвизавшихся в обители в ХІХ—ХХ веках.

В тему: Диалог, политическая воля и взгляд в глаза — на форуме «Люди мира» нашли рецепты завершения войны на Донбассе.

 
 
Тэги: УПЦ

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