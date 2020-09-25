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Новости > Зеленский ввел для украинцев немного «пьяный» праздник

Зеленский ввел для украинцев немного «пьяный» праздник

Агата Кловская
25.09.20 14:01
481
Зеленский ввел для украинцев немного «пьяный» праздник

Главное: В Украине одним праздником будет больше. 8 ноября будем отмечать День виноградаря и винодела.

Детали: Еще один праздник появился в Украине. 8 ноября всей страной будем отмечать День виноградаря и винодела.

Соответствующий указ во время поездки на Закарпатье подписал президент Владимир Зеленский.

Глава государства сказал: «Я знаю, что это важно для людей, которые работают в этой отрасли", - сообщил он. Это символический шаг, который подчеркивает уважение к этой профессии. Правительство и соответствующее министерство должны представить комплекс мер для развития украинского виноградарства и виноделия».

В документе уточняется, что День виноградаря и винодела будет отмечаться ежегодно во второе воскресенье ноября.

В 2020 году это 8 ноября.

В тему: 19 августа 2020 года мы писали, что в УПЦ рассказали, для чего на самом деле нужно освящать фрукты.

Тэги: общество, вино, виноградарство, праздники, Владимир Зеленский, новости Украины

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