Главное: Известный производитель безалкогольных напитков PepsiCo намерен выпустить напиток, который будет помогать людям преодолевать стресс и засыпать.
Детали: Американская компания PepsiCo объявила о выпуске «усыпляющего» напитка Driftwell. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, предполагается, что он будет бороться с тревогой и поможет заснуть тем, кто испытывает стресс.
Известно, что в составе напитка, помимо воды будет содержаться аминокислота природного происхождения, которая повышает стрессоустойчивость организма и его энергетические запасы L-теанин и десятую часть суточной нормы магния.
При этом вкус у Driftwell будет ежевично-лавандовый.
Отметим, что разработка проекта началась до пандемии коронавируса. Создатели считают, что напиток будет актуальным на фоне роста стресса и бессонницы среди населения.
Планируется, что он появится в продаже в первом квартале 2021 года.
PepsiCo — американская транснациональная корпорация в сфере пищевой промышленности, производитель безалкогольных напитков и других продуктов питания.
В тему: 5 января 2016 года на схематической карте производственных мощностей, опубликованной на сайте Pepsi, аннексированный полуостров Крым оказался включен в состав России.
На следующий день презентация исчезла.
21 января прокуратура АР Крым начала уголовное производство в отношении должностных лиц «Кока-кола» и «Пепси» из-за размещения на их сайтах карт, на которых полуостров обозначен как территория России.