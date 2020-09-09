Послы европейских стран защитили Нобелевского лауреата от ареста в Беларуси

Главное: Послы шести стран защитили лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич от ареста белорусскими властями. Для этого они лично пришли к ней домой.

Детали: Домой к Нобелевскому лауреату по литературе Светлане Алексиевич, участнице Координационного совета белорусской оппозиции, пришли дипломаты, чтобы защитить ее от ареста. Как рассказала заместитель посла Литвы в Беларуси Аста Андрияускене в комментарии The Insider, первыми приехали посол Литвы Андрюс Пулокас и она — сразу после сообщения Алексиевич, что к ней пытаются попасть неизвестные.

«Когда мы приехали, здесь уже было много журналистов, много людей, пара микроавтобусов. Мы позвали других послов ЕС и приехали послы Германии, Польши, Швеции, Словакии, Чехии. Сейчас думаем, что делать дальше», — сообщила дипломат, добавив, что силовики пытались попасть в подъезд, но их не пустили.

«Светлана очень конкретно дала понять, что она не хочет уезжать из страны, что хочет остаться с людьми в Беларуси, хотя у нее много возможностей уехать», — заключила Андрияускене.

Фото дипломатов вместе с писательницей обнародовала на своей странице в Twitter министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Отметим, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года на послов иностранных представительств в стране распространяется дипломатический иммунитет. Это подразумевает их изъятие из-под юрисдикции государства пребывания, по сути, неприкосновенность представителями местной власти.

В тему: Утром 9 сентября Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, что ей в дверь звонят неизвестные люди. При этом известно, что она осталась последним членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции, находящимся в на свободе в Беларуси.