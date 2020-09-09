100 днів на посаді міністра: досягнення Олександра Ткаченко
Президент Беларуси намекнул, что боится агрессии России в случае вступления в НАТО
Главный эпидемиолог Молдовы честно сказал, что думает об умерших от коронавируса. И подал в отставку
Патриарх Сербский Ириней заявил, что Косово должно остаться частью Сербии
Названа дата презентации iPhone 12
Депутаты хотят заставить провайдеров следить за украинцами в интересах правоохранителей
Скончался сценарист фильмов «Пианист» и «Скафандр и бабочка»
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