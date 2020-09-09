Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Скончался сценарист фильмов «Пианист» и «Скафандр и бабочка»

Агата Кловская
09.09.20 13:09
397
Скончался сценарист фильмов «Пианист» и «Скафандр и бабочка»

Главное: Умер легендарный британский драматург Рональд Харвуд. Он написал сценарии к фильмам «Пианист» и «Скафандр и бабочка».

Детали: Во вторник, 8 сентября, в собственном доме в английском Сассексе в возрасте 85 лет скончался известный британский драматург Рональд Харвуд. Всему миру он известен как сценарист фильмов «Пианист» (режиссер Роман Полански) и «Скафандр и бабочка» (Джулиан Шнабель).

Среди других фильмов, над которыми он работал, отметим такие картины: «Оливер Твист» (Роман Полански), «Любовь во время холеры» (Майк Ньюэлл), «Австралия» (Баз Лурман) и «Квартет» (Дастин Хоффман).

Справка: Рональд Харвуд родился в Кейптаун (нынешняя ЮАР) 9 ноября 1934 года в семье эмигрантов из Литвы и Польши. Он уехал в Лондон в 1951 году. В Великобритании учился в Королевской академии драматического искусства, занялся литературой, театров и кино.

Рональд Харвуд был президентом английского ПЕН-клуба в 1989-1993 годах и Международного ПЕН-клуба в 1993-1997 годах. Драматург в 1996 году стал кавалером ордена искусств и литературы, а в 1999 году – командором Ордена Британской империи. 12 июня 2010 года за свои театральные заслуги Рональд Харвуд был посвящен в рыцари.

В 2003 году он получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий к фильму «Пианист». В 2008 году Рональд Харвуд выиграл награду BAFTA за сценарий к фильму «Скафандр и бабочка».

В тему: 28 июля 2020 года мы писали, что Квентин Тарантино опубликовал список лучших фильмов всех времен и народов.

Тэги: Великобритания, мир, кино, Оскар, культура, драматург, сценарист, Рональд Харвуд

Комментарии

Статьи

09.09.20 09:17

Классика военного переворота в Мали

Автор: Олег Костюк

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
08.09.20 09:33

С балкона на голову упал кирпич. Кто виноват? Что делать?

Автор: Ярослав Гришин

Дайджест

100 днів на посаді міністра: досягнення Олександра Ткаченко
09.09.20 09:31

100 днів на посаді міністра: досягнення Олександра Ткаченко

Автор: From-ua.com

Выбор редакции
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Власти Грузии рассказали, что ждет Саакашвили, если он пересечет границу

Власти Грузии рассказали, что ждет Саакашвили, если он пересечет границу
09.09.20 11:08
698
Последние новости
09.09.20 14:59

Президент Беларуси намекнул, что боится агрессии России в случае вступления в НАТО
09.09.20 14:42

Главный эпидемиолог Молдовы честно сказал, что думает об умерших от коронавируса. И подал в отставку
09.09.20 14:30

Патриарх Сербский Ириней заявил, что Косово должно остаться частью Сербии
09.09.20 14:13

Названа дата презентации iPhone 12
09.09.20 13:52

Депутаты хотят заставить провайдеров следить за украинцами в интересах правоохранителей
09.09.20 13:09

Скончался сценарист фильмов «Пианист» и «Скафандр и бабочка»
09.09.20 12:59

Неизвестные ломятся в квартиру к Нобелевскому лауреату из Беларуси
Фото и Видео
Президент Беларуси намекнул, что боится агрессии России в случае вступления в НАТО
Президент Беларуси намекнул, что боится агрессии России в случае вступления в НАТО
Президент Беларуси намекнул, что боится агрессии России в случае вступления в НАТО
Президент Беларуси намекнул, что боится агрессии России в случае вступления в НАТО
Нестареющий Роналду взял очередную футбольную высоту
Нестареющий Роналду взял очередную футбольную высоту
На Тернопольщине за работу оштрафовали более четырех десятков учебных заведений
На Тернопольщине за работу оштрафовали более четырех десятков учебных заведений
Трамп двинул искрометный спич во Флориде, обвинив Байдена в атаке на самое святое
Трамп двинул искрометный спич во Флориде, обвинив Байдена в атаке на самое святое
На родине президента мажор от «Слуги народа» на красный свет сбил ребенка на пешеходном переходе
На родине президента мажор от «Слуги народа» на красный свет сбил ребенка на пешеходном переходе
Квалификация Лиги чемпионов: Шахов оценил шансы «Динамо» пройти АЗ
Квалификация Лиги чемпионов: Шахов оценил шансы «Динамо» пройти АЗ
Трамп жестко прокомментировал действия черных расистов
Трамп жестко прокомментировал действия черных расистов
Ученые показали видео клонированной лошади Пржевальского
Ученые показали видео клонированной лошади Пржевальского
Сегодня храмовый праздник одной из древнейших армянских церквей в Украине — Рождества Богородицы в Киеве
Сегодня храмовый праздник одной из древнейших армянских церквей в Украине — Рождества Богородицы в Киеве
Появилось видео чудо-моста в Китае
Появилось видео чудо-моста в Китае
fraza.com
Новости блогосферы
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять

Опрос

Поддерживаете ли вы протесты в Беларуси?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.