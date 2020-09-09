Скончался сценарист фильмов «Пианист» и «Скафандр и бабочка»

Главное: Умер легендарный британский драматург Рональд Харвуд. Он написал сценарии к фильмам «Пианист» и «Скафандр и бабочка».

Детали: Во вторник, 8 сентября, в собственном доме в английском Сассексе в возрасте 85 лет скончался известный британский драматург Рональд Харвуд. Всему миру он известен как сценарист фильмов «Пианист» (режиссер Роман Полански) и «Скафандр и бабочка» (Джулиан Шнабель).

Среди других фильмов, над которыми он работал, отметим такие картины: «Оливер Твист» (Роман Полански), «Любовь во время холеры» (Майк Ньюэлл), «Австралия» (Баз Лурман) и «Квартет» (Дастин Хоффман).

Справка: Рональд Харвуд родился в Кейптаун (нынешняя ЮАР) 9 ноября 1934 года в семье эмигрантов из Литвы и Польши. Он уехал в Лондон в 1951 году. В Великобритании учился в Королевской академии драматического искусства, занялся литературой, театров и кино.

Рональд Харвуд был президентом английского ПЕН-клуба в 1989-1993 годах и Международного ПЕН-клуба в 1993-1997 годах. Драматург в 1996 году стал кавалером ордена искусств и литературы, а в 1999 году – командором Ордена Британской империи. 12 июня 2010 года за свои театральные заслуги Рональд Харвуд был посвящен в рыцари.

В 2003 году он получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий к фильму «Пианист». В 2008 году Рональд Харвуд выиграл награду BAFTA за сценарий к фильму «Скафандр и бабочка».

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