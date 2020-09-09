Берегитесь комаров: житель Полтавской области заразился лихорадкой Западного Нила

Главное: В Полтавской области зафиксирован случай заражения человек лихорадкой Западного Нила. Вакцины против этого вируса не существует. Чтобы не заболеть, стоит избегать укусов комаров.

Детали: Житель Зеньковского района Полтавской области заболел лихорадкой Западного Нила. Как этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook, у заболевшего поднялась температура до 39 градусов, появилась слабость и ломота в мышцах.

После осмотра семейным врачом больной был госпитализиован. В ходе диагностики специалисты вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ обнаружили антитела к вирусу Западного Нила.

Отметим, что вакцины для профилактики этого заболевания нет. Известно, что его переносят комары.

Чтобы уберечься от укусов ЦОЗ рекомендует:

— надевать одежду с длинными рукавами из плотной ткани;

— использовать средства против насекомых;

— при необходимости делать дезинсекцию помещения.

Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание, передающееся комарами, иксодовыми и аргасовыми клещами. Резервуаром инфекции выступают птицы и грызуны. Имеет отчетливую сезонность с июня по октябрь, когда условия для развития комаров наиболее благоприятны. Характеризуется полиаденитом, высыпаниями на коже и серозным воспалением мозговых оболочек, иногда — менингоэнцефалитом.

Лихорадкой чаще заболевают люди молодого возраста. При этом летальность болезни не превышает 4,5%.

Подробнее о болезни читайте здесь.

В тему: Весной 2019 года исследователи из университета Джеймса Кука в Австралии заявили, что научились прогнозировать эпидемии по экскрементам комаров. В ходе экспериментов им удалось выявить, в частности, такие болезни как лихорадка Денге и лихорадка Западного Нила.

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