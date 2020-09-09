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Бывает и такое: французский дедушка взорвал свой дом, пытаясь… прихлопнуть муху

Агата Кловская
09.09.20 03:59
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Бывает и такое: французский дедушка взорвал свой дом, пытаясь… прихлопнуть муху

Главное: Во Франции пенсионер случайно взорвал свой дом. Причиной стала муха.

Детали: Необычный инцидент произошел во Франции. 80-летний житель деревушки Паркуль-Шено на юго-западе страны случайно взорвал свой дом.

Местные спасатели поведали подробности инцидента.

Как оказалось, все произошло из-за мухи, которая залетела к пенсионеру на кухню.

Выяснилось, что дедушка стряпал себе ужин, когда увидел назойливое насекомое.

Вооружившись электрической мухобойки, он не учел, что в воздухе скопился газ, после чего, когда пошла искра, прогремел взрыв.

Сам пенсионер сильно не пострадал. Власти решают вопрос с новым жильем для бедолаги.

В тему: 5 сентября 2020 года мы писали, что появилось «кровожадное» видео с президентом Туркмении

Тэги: мир, Франция, муха, старик, курьезы

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