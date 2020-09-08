Американцы вычислили точный «самый несчастный возраст»

Главное: Вычислен самый несчастный возраст в жизни человека. Своими выводами поделились ученые из США.

Детали: Американские исследователи из Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований заявили, что вычислили самый несчастный возраст в жизни человека. Они представили свой отчет.

В нем сказано, что мы наиболее несчастливы в 47-48 лет.

Ученые утверждают, что это не связано с социальными, экономическими и прочими факторами.

По их словам, отсутствие счастья у человека в определенном возрасте является следствием биохимических процессов в организме и уровня гормонов.

В своей работе эксперты провели исследование данных о счастье людей в разном возрасте в 132 странах мира.

Ученые поведали: «Кривая счастья представляет собой латинскую букву U. Самый счастливый период приходится на 18-20 лет, затем ситуация ухудшается и достигает своего пика примерно в 47-48 лет».

Исследователи отметили: «У людей в развитых странах кризис наступает в 47 лет, в развивающихся – в 48 лет и два месяца».

Специалисты утверждают: «Данное состояние продолжается до 60 лет, после чего кривая снова начинает подниматься, и в 70 лет люди опять чувствуют наибольшее удовольствие от жизни».

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