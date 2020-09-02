В Бразилии за советскую символику хотят сажать на 15 лет

Главное: В Бразилии хотят сажать в тюрьму за советскую символику. Идею выдвинул сын президента страны.

Детали: Сын президента Бразилии депутат Эдуарду Болсонару опубликовал у себя в «Твиттере» законопроект, которым предлагает приравнять коммунистическую (советскую) символику к нацистской атрибутике и знакам. Он разразился гневным постом.

Политик написал: «Мой законопроект направлен на предотвращение геноцида, который является результатом нацизма и коммунизма».

Предполагается, что за изготовление, распространение и продажа предметов с такой символикой будет наказываться лишением свободы от девяти до пятнадцати лет.

В тему: 26 августа 2020 года мы писали, что появилось очень странное видео с президентом Бразилии и карликом.