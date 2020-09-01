Американцы доказали эффективность телемедицины

Главное: В США доказали эффективность телемедицины. Она помогает при проблемах с сердцем.

Детали: Исследователи из института HealthPartners провели тестирование в шестнадцати клиниках штата Миннесота. Как пишет издание Hypertension, они заявили, что у пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями, включенными в программу телемониторинга, проблемы со здоровьем и тяжелые случаи возникали вдвое реже, чем у тех, кто продолжал просто планово посещать врачей.

В работе сказано, что четыреста пятьдесят участников с неконтролируемым высоким кровяным давлением были случайным образом разделены на две примерно равные группы: первая в течение пяти лет получали плановую первичную медицинскую помощь, а людям из второй между плановыми визитами к врачу регулярно измеряли дома кровяное давление и отправляли результаты в электронном виде фармацевту, который оперативно вносил корректировки в лечение и давал рекомендации по изменению образа жизни.

В отчете отмечается: «Через шесть, двенадцать, восемнадцать месяцев и пять лет эксперты собрали статистику следующих болезней: сердечные приступы, инсульты и инфаркты, установка коронарных стентов, госпитализация или смерть, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также учитывали затраты на лечение в обеих группах».

Выяснилось следующее, сказано в статье: «У пациентов из второй группы вероятность хотя бы одного из серьезных сердечнососудистых событий составила 5,3%, что почти вдвое ниже по сравнению 10,4% в группе плановой медицинской помощи».

Ученые также отмечают: «В группе дистанционного мониторинга за время наблюдений у десяти пациентов произошли пятнадцать серьезных сердечнососудистых событий: пять нефатальных сердечных приступов, четыре нефатальных инсульта, пять госпитализаций по поводу сердечной недостаточности и одна смерть от сердечнососудистых заболеваний, а также было установлено два стента».

В то же время, сообщается: «В группе плановой медицинской помощи у девятнадцати пациентов было двадцать шесть серьезных нарушений: одиннадцать не фатальных сердечных приступов, двенадцать не фатальных инсультов, три госпитализации с сердечной недостаточностью, им было установлено десять стентов».

Эксперты говорят: «Мониторинг артериального давления на дому между визитами в клинику показал, что дистанционные мероприятия, проводимые медицинской бригадой, способствуют снижения давления эффективнее, чем обычный подход. Мы были удивлены, что данные о серьезных сердечнососудистых событиях так убедительно указывают на преимущества дистанционного мониторинга».

Они резюмируют: «Пациенты, которых обслуживали дистанционно, были очень довольны. Им понравились профессиональная поддержка, быстрая обратная связь и корректировка лечения, а также наличие медработника, перед которым они постоянно отчитывались о своих результатах. Благодаря предотвращению серьезных сердечнососудистых событий в течение пяти лет, удалось сэкономить значительные средства (около 1,9 тысяч долларов на пациента), что превысило затраты на дистанционное наблюдение».