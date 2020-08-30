Жуткий пожар в Черниговской области: среди погибших – ребенок

Главное: В Черниговской области произошел страшный пожар. Погибли два человека.
Детали: В ночь на воскресенье, 30 августа, в селе Дуболуговка (Черниговская область) произошла трагедия. Как говорят местные спасатели, тут вспыхнули жилой дом и хозяйственная пристройка.
Жертвами огня стали два человека. Среди погибших – маленький ребенок (2018 года рождения).
На тушение пламени были брошены большие силы: одиннадцать человек и пять единиц техники.
Борьба с огнем продолжалась до утра.
В тему: 28 августа 2020 года мы писали, что в Одессе прогремел взрыв на скандально известном заводе.