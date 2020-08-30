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Австралийцы объяснили, кого спасет оливковое масло

Агата Кловская
30.08.20 10:01
323
Австралийцы объяснили, кого спасет оливковое масло

Главное: Стало известно о еще одной пользе оливкового масла. Оно снижает давление.

Детали: Австралийские ученые из университета Ла Троба в Мельбурне заявили о небывалой пользе оливкового масла. Их цитирует издание MedicalXpress.

Сообщается, что данный продукт поможет «сбить» артериальное давление тем, кто страдает от него.

В эксперименте приняли участие полсотни добровольцев: половина из них в течение трех недель употребляла масло первого отжима, а еще однак половина людей получила рафинированное масло.

Кроме этого, в ходе опыта, участники не принимали медикаменты.

Ученые узнали следующее: «У людей из первой группы на 2,5% снизилось центральное артериальное давление и на 2% процента упало периферическое систолическое».

Эксперты поясняют: «Оливковое масло богато различными активными соединениями. Также в нем содержатся полифенолы, которые имеют противовоспалительные и антиоксидантные свойства».

Ранее cтало известно о небывалой пользе меда.

В тему: 25 августа 2020 года мы писали, что немцы выяснили, что разрушает нашу печень сильнее всего.

Тэги: ученые, медицина, здоровье, мир, давление, оливковое масло

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